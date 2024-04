Frio ou calor? Confira a previsão do tempo para este domingo (21)

De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), neste domingo (21), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva durante a madrugada e manhã da Grande Vitória à região Nordeste. Nas demais áreas do norte capixaba, exceto o sul da região Noroeste, previsão de chuvas esparsas ao longo do dia. Poucas nuvens e sem previsão de chuva no restante do estado. Os ventos ao longo da costa variam de fracos a moderados.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor, sem chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.