Menores são detidos e veículo recuperado em Bom Jesus do Norte

Na manhã deste sábado (20), por volta das 09h07min, dois menores foram apreendidos pelos policiais militares do 3º Batalhão com um veículo com restrição de furto ou roubo durante abordagem em Bom Jesus do Norte.

Os militares foram acionados por populares, que informaram sobre um acidente de trânsito na rua Carlos Thiebalt, próximo à praça São João, e que o veículo causador do acidente, um Fiat Pálio de cor Cinza, estaria com restrição de furto/roubo e os ocupantes tentando se evadir.

Leia também: Mais detalhes da tentativa de feminicídio em Jerônimo Monteiro

Os policiais imediatamente prosseguiram até o local, sendo que os suspeitos tentaram fugir a pé, porém foram alcançados e detidos pelos militares, sendo ambos com 17 anos. Um deles informou que comprou o carro no dia anterior pelo valor de R$ 250,00 e que hoje quando transitava pela referida rua, perdeu o controle da direção e colidiu no veículo KIA que estava devidamente estacionado na via, danificando a caminhonete.

Os menores foram apreendidos e conduzidos até a 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhados do conselho tutelar e pela genitora de um deles. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. Segundo o proprietário, que é de Ibitirama, foi furtado em Guaçuí no dia 18/04 após prestar carona para um indivíduo, e ao parar em um estabelecimento comercial este suspeito assumir a direção e tomar destino ignorado.

Fonte: PM ES