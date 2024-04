Futebol internacional: capixaba anota golaço e assume artilharia

No último sábado (30), o Al Bataeh, equipe do atacante Álvaro Oliveira, recebeu o tradicional Al-Jazira, em partida válida pela UAE Pro League, a primeira divisão dos Emirados Árabes. O Al Bataeh venceu o duelo por 3 a 2, e o gol da vitória foi anotado pelo capixaba Álvaro. O brasileiro celebrou o golaço marcado e a vitória conquistada.

“Foi uma grande partida, muito feliz por poder marcar mais um gol e ajudar a minha equipe a conseguir os três pontos. Com essa vitória alcançamos uma posição confortável na tabela, o Al-Jazira estava na nossa frente e agora conseguimos passar na frente deles, essa vitória nos traz uma tranquilidade e confiança maior para os próximos jogos”, disse.

Assim, com a vitória, o Al Bataeh chegou aos 22 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela. Com o gol marcado, Álvaro chegou aos cinco tentos marcados na competição, assumindo a artilharia de sua equipe no torneio. Além disso, com mais um gol decisivo, Oliveira é o jogador que mais marcou gols que resultaram em vitória em todo o campeonato. Contudo, o atacante capixaba destacou a boa fase e disse que espera seguir evoluindo.

“Graças a Deus tenho conseguido ajudar a minha equipe marcando gols decisivos, isso é muito importante pra mim, que sou um jogador jovem, traz muita confiança. Eu tenho trabalhado muito forte para poder seguir sempre melhorando, evoluindo. O nosso time é muito forte, competitivo e isso me ajuda a poder está jogando bem e ajudando com os gols”, concluiu.