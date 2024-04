Galisteu tieta Meryl Streep e Nicole Kidman em evento nos EUA

Adriane Galisteu teve a oportunidade de tietar duas das maiores estrelas de Hollywood: Meryl Streep e Nicole Kidman. A apresentadora compareceu ao AFI Life Achievement Award Gala Tribute em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste último sábado, 27, e conheceu as atrizes.

Ela compartilhou registros da noite nas redes sociais. “Oi, gostaria de falar que tirei uma foto com Meryl Streep, agora vou ali desmaiar”, publicou no X. Veja o momento aqui .

Nos stories do Instagram, ela também divulgou o registro de quando tirou fotos com Nicole Kidman. “Eu e ela”, escreveu.

Galisteu representou o Brasil no evento de gala organizado pelo American Film Institute. Todo ano, a instituição homenageia um artista da televisão ou do cinema pela sua contribuição à cultura. Em 2024, a atriz australiana recebeu a honraria.

Famosos como Morgan Freeman, Naomi Watts e Reese Witherspoon também estavam no evento. A apresentadora brasileira estava acompanhada do marido, o empresário Alexandre Iódice.

Além disso, ela deve permanece por um breve período em Los Angeles para filmagens da série documental Barras Invisíveis, que será lançada no Universal+ em agosto.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.