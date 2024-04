Galpão industrial é atingido por incêndio de grande proporção em Cachoeiro

Um incêndio de grande proporção atingiu a área externa de um galpão industrial localizado no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (18).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, os bombeiros foram acionadospara ocorrência de incêndio, em Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, quando os militares chegaram ao local, constataram que o incêndio ocorreu na área externa de um galpão industrial.

O incêndio atingiu papéis, pneus e big bags que estavam na área externa. Além disso, funcionários da empresa já estavam controlando as chamas, utilizando caminhão-pipa e pá carregadeira, resfriando e revirando o material.

Contudo, os militares deram continuidade ao trabalho, extinguindo completamente as chamas. Apesar do susto, não houve feridos e nem solicitação da perícia. A causa do incêndio não foi informado.