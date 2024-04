Geração de empregos entre os pequenos negócios no ES cresce 52% em 2 meses

Os pequenos negócios continuam impulsionando a geração de empregos no Espírito Santo em 2024. De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estado registrou um saldo positivo de 3.478 novos postos de trabalho entre as micro e pequenas empresas (MPE) em janeiro e fevereiro. Isso representa um aumento de 52% em vagas com carteira assinada, comparado ao mesmo período do ano anterior.

“Este crescimento reflete o ambiente de negócios favorável que o Espírito Santo oferece para quem deseja investir no próprio empreendimento. Com menos burocracia e mais iniciativas de estímulo ao empreendedorismo, a capacidade das micro e pequenas empresas de impactar seus territórios de atuação, com mais empregos e renda, também aumenta”, destaca Pedro Rigo, superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES).

Somente em fevereiro deste ano, foram criadas 2.100 novas vagas entre as micro e pequenas empresas, com destaques para os setores de Serviços, Indústria da Transformação e Comércio, que foram os segmentos que mais abriram postos de trabalho.

Ainda de acordo com o Caged, o número de empregos gerados em fevereiro deste ano no estado, entre os pequenos negócios, foi 47,16% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 1.427 novas vagas entre as MPEs.

Brasil

Em fevereiro, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por gerar aproximadamente 58% das vagas de empregos criadas no Brasil. Do total de 306 mil postos, os pequenos negócios realizaram 177 mil novas contratações.

No acumulado do ano, das quase 475 mil novas vagas criadas em janeiro e fevereiro no país, cerca de 60% estavam nas MPE. Um saldo de novos empregos 29% superior ao verificado no mesmo período do ano passado.