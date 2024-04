Gilson Daniel já destinou R$ 15,5 milhões para a saúde no Caparaó

Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, o deputado federal Gilson Daniel (Podemos) mencionou os investimentos na área da saúde que estão sendo realizados por toda a região do Caparaó por meio de suas emendas parlamentares.

“Esse final de semana estive no Caparaó, mais precisamente na Santa Casa de Iúna, entregando recursos para a cidade de Iúna e para toda região. Foram mais de R$ 4 milhões de emendas parlamentares para a saúde. Somadas todas as emendas do ano passado, são mais de R$ 7 milhões”, menciona o deputado.

Além disso, Gilson ainda frisou que os investimentos na área da saúde foram além da cidade de Iúna e das cidades circunvizinhas. Em levantamento feito por sua equipe, o deputado disse que já foram mais de R$ 15,5 milhões destinados para as cidades localizadas no Caparaó.

“Esse parlamentar tem destinado emendas para todas as cidades do Caparaó, para a atenção primaria, para média e alta complexidade, recursos para exames especializados, para atendimentos, igual na Santa Casa de Iúna, na compra de equipamentos para o Hospital de Calçado, recursos para atenção primária para os diversos municípios do Caparaó. Já são mais de R$ 15,5 milhões somente para a saúde”, disse.

Além disso, Gilson Daniel mencionou que tem atuado em todos os municípios capixabas, e reforçou o compromisso de continuar buscando melhorias para a saúde, não somente do Caparaó, mas de todo o estado.