Grave acidente com motociclista em Cachoeiro

Um grave acidente na tarde deste sábado (6), deixou um homem ferido após colidir com a moto em que estava, na traseira de outro carro.

A batida ocorreu no bairro Arariguaba, na localidade conhecida como Curva do Caixão, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações de populares que estavam no local, a vítima foi socorrida pelo Samu.

