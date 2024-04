Polícia Civil realiza busca e apreensão em Piúma

A Polícia Civil do Espírito Santo, em ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Sentinela, na manhã de quinta-feira (04), no município de Piúma, visando desarticular um esquema de tráfico de drogas na região.

A ação resultou na prisão de quatro indivíduos, de 31, 26 e 18 anos, e na apreensão de um revólver calibre 38, além de drogas, materiais para embalo de entorpecentes, veículos e dinheiro em espécie.

O primeiro alvo da operação foi o suspeito de 31 anos. Com um mandado de prisão e busca e apreensão, a equipe policial se deslocou à residência do investigado no bairro Tamarindo, em Piúma, onde ele foi localizado e preso. No imóvel, foram apreendidos um pino de cocaína, material para corte e embalo de drogas, além de 130 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Mandado de busca

Em continuidade ao cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão, a equipe se dirigiu à residência do segundo investigado, de 26 anos, localizada no Centro da cidade, onde foi possível localizá-lo e prendê-lo.

Na casa, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 38, uma bucha de maconha já embalada, além de um coldre para arma de fogo do tipo pistola, uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

No imóvel, também foram localizadas uma motocicleta do modelo Honda, além de um veículo do modelo Volkswagen Fox. Durante o deslocamento à delegacia, os militares visualizaram transitando em via pública, na região da Rodovia ES 060, um outro indivíduo de 26 anos, que também constava como alvo da operação.

Abordagem

Foram realizadas a abordagem e a busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. Como o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, ele também foi conduzido e apresentado à Delegacia de Polícia (DP) de Piúma.

Ainda no mesmo dia, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva, em desfavor de um homem de 18 anos. O suspeito foi localizado e preso na residência dele, localizada no Centro da cidade. Nada de ilícito foi encontrado no local.