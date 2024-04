GRAVE: motociclista morre em batida com carro em Itapemirim

Um motociclista, de 33 anos, morreu após se envolver em uma batida com um carro na Rodovia ES 060, na localidade de Maraguá, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (4).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para uma ocorrência de trânsito com vítima fatal envolvendo uma moto e um carro próximo ao trevo do Penedo. Ao chegarem no local, constataram que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava presente e constataram o óbito da vítima, de 33 anos.

Já os ocupantes do veículo, o condutor e o carona, foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. Em conversa com o motorista no UPA, ele explicou que estava fazendo uma conversão, quando viu o motociclista fazendo uma ultrapassagem. Nisso, o condutor do carro tentou desviar para evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a Perícia foi acionada na madrugada desta sexta-feira (5), por volta de 0h07, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal trevo do Penedo, em Itapemirim. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.