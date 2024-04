Servidor que havia desaparecido em Vargem Alta é encontrado morto

O servidor Ither Miranda Campos, de 64 anos, foi encontrado morto dentro de um rio, no município de Vargem Alta, na manhã da última quinta-feira (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a corporação foi acionada por um popular, informando que havia encontrado um corpo dentro de um rio. No entanto, uma guarnição foi encaminhada e quando chegou ao local, constatou se tratar de um cadáver do sexo masculino. Além disso, o corpo estava cerca de 7 km de distância do ponto onde a motocicleta foi encontrada no último sábado (30).

O CBM informou ainda que os militares retiraram o corpo do rio e acionaram a Polícia Científica. Familiares do homem desaparecido compareceram ao local, entretanto, devido ao estado do corpo, não foi possível confirmar a identidade.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Segundo os familiares, Ither Miranda Campos, de 64 anos, era servidor público da Prefeitura de Vargem Alta, onde trabalhava como pedreiro. A moto da vítima foi encontrada no sábado (30), caída e danificada em uma estrada próxima ao rio e uma cerca de arame.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver.

Sevidor estava desaparecido desde o último sábado (30)

Desde a última quarta-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e a Prefeitura de Vargem Alta se empenharam em uma operação conjunta para encontrar um morador que estaria desaparecido desde o último sábado (30), em Vargem Alta.

De acordo com o CBMES, durante as buscas, foram usados barco e drone pela equipe especializada, percorrendo toda a extensão do Rio Novo, desde a comunidade de Richimond até o distrito de Jaciguá.

O CBMES chegou a fazer um apelo à população ribeirinha para que permaneça atenta às margens do rio. “Qualquer informação suspeita deve ser imediatamente comunicada pelo telefone de emergência 193. O desaparecimento desse morador tem mobilizado as autoridades locais e a comunidade, que aguardam ansiosamente por notícias positivas. Enquanto as buscas continuam, a colaboração de todos é fundamental para auxiliar no trabalho das equipes de resgate”.