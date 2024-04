Gripe aviária avança em rebanho leiteiro nos Estados Unidos

Os Estados Unidos detectaram casos de Gripe Aviária de Alta Patogenicidade em rebanhos leiteiros do Michigan. A doença já foi encontrada em outros Estados: Idaho, Novo México, Texas e Kansas. Segundo o Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Michigan (MDARD), os laboratórios de análises veterinárias do Departamento de Agricultura dos EUA confirmaram a detecção.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.