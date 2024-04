HECI abre vagas de emprego em Cachoeiro. Veja como se candidatar

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – HECI, está com diversas vagas de emprego abertas. De acordo com a unidade hospitalar, todas as vagas se aplicam também à Pessoas com Deficiência (PCD).

As oportunidades são voltadas para pessoas com ensino médio, ensino técnico e superior.

Os interessados em uma das vagas de emprego podem se candidatar diretamente no site do hospital (www.heci.com.br). Para isso, basta clicar na na aba “Trabalhe Conosco” e realizar o cadastro.

Confira as vagas de emprego do HECI:

Auxiliar de Oftalmologia (ensino médio completo)

Auxiliar de Almoxarifado (ensino médio completo)

Técnico de Enfermagem (curso técnico na área de atuação)

Enfermeiro (ensino superior completo)

Técnico de Laboratório (curso técnico na área de atuação)

Recepcionista (ensino médio completo)