Prefeitura de Anchieta abre inscrições para 12 vagas de agentes de saúde

A Prefeitura de Anchieta abriu período de inscrições para o processo seletivo para a contratação de 12 agentes comunitários de saúde. Será nos dias 18 e 19 de abril e não há taxa a ser paga pelos candidatos. O edital n° 009/2024 já foi publicado.

As inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas presencialmente no auditório da Escola Municipal de Governo de Anchieta (Egan), na sede administrativa da prefeitura. O endereço é Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1.620, bairro Vila Residencial Samarco.

O horário de atendimento será das 9 horas às 12h e das 13h30 às 16h. Tire dúvidas e obtenha informações antes de sair de casa pelo telefone (28) 3536-3344.

Confira aqui no edital n° 009/2024 tudo sobre número de vagas, remuneração, documentos necessários e demais informações sobre o processo seletivo para agentes comunitários de saúde de Anchieta.