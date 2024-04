HIFA alerta para sobrecarga no número de atendimentos

Assim como em muitos hospitais do Estado, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) do HIFA tem registrado grande número de atendimentos. Segundo a coordenação do PAI, a procura tem sido três vezes maior do que o normal, o que tem sobrecarregado o serviço. Entre os meses de janeiro e abril, o HIFA registrou mais de 11 mil atendimentos.

“Normalmente a capacidade de atendimento da equipe médica do PAI é de 12 pacientes por hora, no entanto estão chegando cerca de 30 pacientes neste intervalo de tempo, portanto, mesmo com nossas equipes completas, a demanda excede a capacidade instalada do Pronto Atendimento”, explica o pediatra e coordenador do Pronto Atendimento Infantil (PAI), Dr. Josemar Carrêro.

O médico alerta que a maior parte dessa procura se refere às demandas de baixa complexidade que deveriam ser atendidas nas Unidades Básicas de Saúde.

Sobre as principais doenças que estão gerando o aumento do número de atendimentos, segundo o pediatra, estão doenças respiratórias e casos de dengue.

Diante dos desafios destes atendimentos, o HIFA pede a colaboração da população no sentido de procurar a unidade adequada. Assim, diminui o tempo de espera para atendimento e os profissionais do hospital podem priorizar os casos urgentes.

Saiba quando procurar o PAI (HIFA)

Os serviços de PAI devem ser reservados para atendimento de casos que apresentem algum sinal de gravidade como queda, dificuldade respiratória, dor torácica, hemorragia, sonolência excessiva, convulsões e perda de consciência, afogamento, queimaduras, quando observarem que os sintomas estão persistentes como febre por mais de 72h, quando a criança está prostrada e não faz ingestão de líquidos, entre outras emergências.

Nos demais casos como sintomas leves como coriza, febre baixa, cefaleia, tosse há mais de 15 dias desacompanhados de outros sintomas e lesões de pele, por exemplo, a orientação é a busca por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.