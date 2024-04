Homem com mandado de prisão é detido após “perder” maconha na rua

Um homem de 32 anos, com mandado de prisão em aberto, foi detido por policiais militares do 3º Batalhão na tarde deste domingo (14), em Alegre. Durante a abordagem, realizada no bairro Charqueada, também foi apreendida uma bucha de maconha.

Segundo informações da corporação, por volta das 17h, os policiais prosseguiram à rua Carlos de Oliveira para verificar a denúncia que uma criança, de 11 anos, teria achado uma bucha de maconha na rua. Além disso, o proprietário do entorpecente estava tentando reaver o material e ainda arrumando confusão no local.

A mãe do menor informou que seu filho encontrou, próximo à residência, uma bucha de maconha e em seguida entregou para a avó. Ainda segundo a mãe, a avó orientou que o menino jogasse a droga fora. Porém, nesta data, o proprietário do entorpecente veio até o local tentando reaver a droga, inclusive oferecendo dinheiro ao menor. Sendo assim, a mulher acionou a Polícia Militar.

O suspeito, de 32 anos, confessou ser usuário de entorpecentes e afirmou que perdeu a bucha de maconha na rua. Ele também confirmou que foi tentar recuperar a droga no local. A mãe do menor entregou a bucha de maconha aos militares, que foi apreendida para ser entregue na delegacia.

Durante as verificações os militares constataram que havia um mandado de prisão em nome do suspeito, emitido pela comarca de Muriaé/MG, sendo dado voz de prisão em encaminhado 6ª Delegacia Regional de Alegre.