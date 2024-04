Homem é agredido com golpes de facão pelo ex-sogro em Muniz Freire

Um homem de 43 anos, foi socorrido para o hospital após ser agredido com golpes de facão no bairro Córrego Assunção, em Muniz Freire, na noite do último sábado (6).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou aos militares que estava próximo de sua residência, no Córrego Assunção, em Muniz Freire, quando teria sido surpreendido pela sua ex-companheira, de 29 anos de idade, que segurou seu pescoço. Neste momento, segundo a vítima, seu ex-sogro apareceu com um facão e bateu com a lateral da arma branca em suas costas, causando várias lesões.

Além disso, a vítima informou a PM que o agressor bateu com a parte da lâmina, o que ocasionou um corte em seu braço. A vítima não soube precisar melhores dados a respeito dos acusados. Acrescentou ainda que o agressor dizia que iria matá-lo e que agressões cessaram somente quando um homem apartou o fato, retirando-o do local.

Por conta das agressões, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Penha, em Ibatiba, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde do paciente não foi informado.