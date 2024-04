Homem é preso suspeito de aterrorizar moradores em Guaçuí

A Polícia Civil prendeu um homem, de 31 anos, suspeito de aterrorizar moradores dos bairros Manoel Monteiro Torres, Antonio Francisco Moreira, Cid Moreira e da Palha, em Guaçuí. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu no centro do município, na manhã desta quarta-feira (10).

A PC informou que policiais civis foram até um local conhecido como “Bambu”, no centro de Guaçuí, onde cumpriram mandado de prisão contra o suspeito, que estava causando pânico nos moradores de vários bairros da região.

De acordo com a Polícia Civil, foram registradas, no último mês, cerca de 10 boletins de ocorrências contra o preso pelos mais diversos crimes, como: furto, ameaça, lesão corporal, dano, entre outros. A PC disse ainda que o homem era condenado por roubo e havia saído da prisão em setembro do ano passado.

Desta forma, a Polícia Civil instaurou vários expedientes contra ele, ouvindo todas as vítimas, e comunicou a Justiça o descumprimento das condições da liberdade condicional dele. Portanto, o preso foi encaminhado para o Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo.