Homem é preso durante a Expo Jaqueira, em Presidente Kennedy

Um homem suspeito de prática de tráfico de drogas foi preso na noite dessa sexta-feira (5), durante a Expo Jaqueira, em Presidente Kennedy.

Segundo informações da Polícia Civil, a detenção ocorreu mediante a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Kennedy.

A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal do município que, por meio da Central de Videomonitoramento da prefeitura, conseguiu identificar o suspeito.

A prisão é a última em decorrência da operação LOOP II, que foi deflagrada em fevereiro, e visou desbaratar as associações criminosas que praticavam tráfico de drogas em Jaqueira e Marobá.

No total, as investigações que desencadearam a operação culminaram na prisão de nove pessoas, que foram denunciadas e se encontram presas preventivamente. O acusado foi levado para o CDP de Marataízes, onde ficará à disposição da justiça.

