Muqui: casal sofre grave acidente e homem morre na ES 177

Na madrugada deste domingo (7), um automóvel modelo Prisma saiu da pista e capotou na rodovia ES 177, próximo à Santa Rita, no município de Muqui.

No veículo estavam o casal de namorados Renata Gonçalves Figueiredo Souza, 39 anos, e Wagner Alves Coelho, 43 anos. Wagner, que é morador de Mimoso do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já sua namorada Renata foi socorrida e encaminhada para o Hospital Unimed, em Cachoeiro.

Leia Também: Motociclista colide com carreta e morre em Jerônimo Monteiro

Segundo informações da Polícia Militar, o resgate foi complexo devido às portas do veículo estarem emperradas. Homens do Corpo de Bombeiros realizaram uma intervenção com o uso de equipamentos especializados e conseguiram cortar a estrutura do carro e retirar as vítimas.

A Polícia Militar informou que, quando chegaram ao local, encontraram Renata e Wagner dentro do veículo e a equipe do Samu já estava prestando atendimento às vítimas. Renata, apesar de desorientada, conseguia interagir com a equipe de socorristas do SAMU. Wagner não apresentava nenhum sinal de interação.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo de Wagner foi removido para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.