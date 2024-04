Motociclista colide com carreta e morre em Jerônimo Monteiro

Um motociclista de 58 anos morreu em um acidente na tarde deste sábado (6), quando a moto que conduzia bateu em uma carreta, na BR 482, em Jerônimo Monteiro.

A vítima, que estava às margens da rodovia com ferimentos graves, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital de Jerônimo Monteiro, mas infelizmente, veio a óbito.

Uma testemunha, que avistou todo o acidente, disse aos policiais que a motocicleta conduzida pela vítima teria invadido a contramão e colidido lateralmente com a carreta, que ao perceber a motocicleta teria tentado desviar bruscamente para direita tocando o meio fio do asfalto, porém não conseguiu evitar a colisão.

Segundo a Polícia Militar, o condutor da carreta estava devidamente licenciado e habilitado, foi submetido ao teste do etilômetro, obtendo resultado negativo, sendo tomadas todas as medidas administrativas. A pista foi liberada após os procedimentos.

