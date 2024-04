Homem tenta atravessar banco de areia e morre afogado em Piúma

Um homem, de 62 anos, morreu após se afogar na praia central em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo, na manhã do último sábado (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, um solicitante informou que um homem e uma mulher estavam tentando atravessar a pé pelos bancos de areia da praia até a Ilha do Gambá, quando uma onda separou os dois. Neste momento, a mulher conseguiu voltar para o banco de areia, mas o homem desapareceu no mar.

No entanto, ao chegar ao local, a guarnição constatou que os guarda-vidas estavam realizando buscas no mar, e populares informaram que pescadores subaquáticos tinham tirado do mar uma pessoa, aparentemente em óbito.

Os militares se dirigiram até o local onde a vítima estava e, junto com os guarda-vidas, iniciaram manobras de ressuscitação até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando o Samu chegou, a vítima foi colocada na ambulância, onde as manobras tiveram continuidade, entretanto, sem sucesso, sendo o óbito confirmado pelo médico socorrista.

Um homem se apresentou aos militares confirmando que aquela era realmente a pessoa que tinha se afogado nos bancos de areia e que os dois estavam na mesma excursão.

Portanto, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.