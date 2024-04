Ibitirama: servidores são capacitados na nova lei de licitações

A Prefeitura de Ibitirama promoveu na última semana, através da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de Administração, o curso “Nova Lei de Licitações: Principais alterações do processo de contratação pública em seu aspecto prático para os municípios.”

A capacitação dos servidores públicos ocorreu no auditório do Ministério Público em Ibitirama.

O objetivo foi capacitar os servidores de todas as secretarias municipais ao que exige a lei 14.133/2021, conhecida como nova lei de licitações, que entrou em vigor em 31 de dezembro de 2023.

Segundo a prefeitura, todas as compras e contratações do município obedecem à lei 14.133/2021, sendo necessário que aqueles que aplicam a lei nas compras e contratações estejam capacitados.

