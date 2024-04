Inscrições abertas! Ifes oferta cursos gratuitos em Cachoeiro

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está ofertando duas oportunidades de inscrições para cursos no Campus Cachoeiro de Itapemirim.

As inscrições para participar do processo seletivo já estão abertas. Confira abaixo os diversos cursos ofertados pelo Ifes de Cachoeiro:

1 – Curso de eletricista instalador de sistema solar fotovoltaico

Público alvo:

Profissionais que já atuam na área, bem como jovens e adultos, com no mínimo 18 anos e ensino fundamental 1 (1º a 5º ano) ou o antigo primário (1ª a 4ª série) – completo, que desejam se especializar na instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos.

Inscrições:

De e 9 de abril a 1 de maio seguindo as orientações do item 5 do edital

Informações:

O curso tem uma carga horária de 200 horas, garantindo um conhecimento aprofundado e prático.

De 18h30 as 22h, de segunda a sexta-feira e alguns sábados

Formato: Este é um curso presencial

Início das aulas: 13 de maio de 2024

Duração: 12 semanas

Ajuda de custo: os estudantes do curso receberão auxílio no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em parcelas durante os 3 meses de aulas para ajuda de custos como transporte e outros

2 – Processo Seletivo para cursos técnicos

Técnicos concomitante/subsequente (noturno e presencial)

Eletromecânica

Informática para internet

Mineração

Público alvo:

Pessoas que concluíram o ensino médio ou estão cursando o 2° ano do ensino médio e querem ingressar em um curso técnico gratuito em uma instituição federal.

A seleção será feita por meio da análise de histórico escolar.

Inscrições:

Serão feitas por meio de sistema on-line, até 30 de abril. A taxa é de R$ 65.

Pedido de isenção: Pode ser feito até o dia 20 de abril, pelo sistema on-line.

Tem direito à isenção (gratuidade) quem estudou as duas últimas séries do ensino fundamental (8º e 9º ano) em escola pública; ou quem estudou em particular como aluno bolsista com bolsa integral em função de carência socioeconômica.

Para quem já concluiu o ensino médio, poderá pedir a gratuidade a pessoa que tenha estudado as duas últimas séries do ensino médio em escola pública; ou aquela que estudou ou particular como aluno bolsista com bolsa integral em função de carência socioeconômica.

Informações dos cursos:

Noturno

Presencial

Duração de 2 anos

Início das aulas em agosto de2024

Após o ingresso e início das aulas os estudantes tem a oportunidade de solicitar auxílios estudantis (alimentação/transporte/moradia/material didático) de acordo com sua situação socioeconômica

