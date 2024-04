Inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos inéditos

Os cursos profissionalizantes inéditos e gratuitos que serão iniciados em maio vão de confecção de moda praia a cozinha com frutas, café e frutos do mar. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (15), na plataforma VixCursos. Ao todo, serão 176 vagas. Confira o período de aulas, locais e horários abaixo.

As turmas integram os projetos QualificaVix Comunidades e Futuro Brilhante, conduzidos pela Gerência de Qualificação do Trabalhador (GQT) da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid). Os dois projetos visam à formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra para atender à demanda do mercado de trabalho por meio de emprego ou do empreendedorismo.

O QualificaVix, em contrato com o Senai, vai ofertar 128 vagas em duas carretas: a Automotiva, no Tancredão, com prioridade para moradores das regiões Centro e Santo Antônio, e a Cozinha Capixaba, com prioridade para os moradores da Região de Goiabeiras. Já o projeto Futuro Brilhante vai oferecer 48 vagas para pessoas de todas as regiões da cidade. Os cursos serão realizados na unidade do Senac, na Beira-Mar, e os alunos receberão vale-transporte para as aulas.

Projeto Futuro Brilhante

Local: Senac da Beira Mar

* CONFECÇÃO MODA PRAIA – 12 vagas

Período: de 6 a 24 de maio, das 8h às 12h

* COZINHA ITALIANA – 8 vagas

Período: de 13 a 16 de maio, das 13h às 17h

* DESIGN DE SOBRANCELHA DE HENNA – 8 vagas

Período: de 13 a 22 de maio, das 13h às 17h

* QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE – 12 vagas

Período: de 20 a 24 de maio, das 19h às 22h

* SALGADOS FINOS – 8 vagas

Período: de 6 a 9 de maio, das 18h às 22h

Projeto QualificaVix Comunidades

CARRETA AUTOMOTIVA

Local: Parque Tancredão, em Mario Cypreste

* MECÂNICA BÁSICA DE MOTORES DE MOTOCICLETAS – 16 vagas

Período: de 6 de maio a 11 de junho, das 18h às 22h



* MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CARGA E PARTIDA – 16 vagasPeríodo: de 6 a 17 de maio, das 13h às 17h

* MANUTENÇÃO DE VIDROS, TRAVAS E ALARMES – 16 vagas

Período: de 17 a 26 de junho, das 18h às 22h

* MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AIR-BAG E ABS – 16 vagas

Período: de 17 a 26 de junho, das 13h às 17h

CARRETA DA COZINHA CAPIXABA

Local: Praça do HI-FI, na Avenida Jerônimo Vervloet, em Maria Ortiz

* DOCES PARA FESTAS – 16 vagas

Período: de 22 a 28 de maio, das 13h às 17h

* SALGADOS DIVERSOS – 16 vagas

Período: de 22 a 28 de maio, das 18h às 22h

* COZINHA VOL. 1 – FRUTAS, CAFÉ E FRUTOS DO MAR – 16 vagas

Período: de 3 a 28 de junho, das 13h às 17h

* COZINHA VOL. 2 – FRUTAS, LEGUMES, CARNES E AVES – 16 vagas

Período: de 3 a 28 de junho, das 18h às 22h

Inscrições no endereço vixcursos.vitoria.es.gov.br a partir das 17h desta segunda-feira (15), ou pelo aplicativo Vitória On-line. Informações pelo números da Gerência de Qualificação do Trabalhador: (27) 98125-0964 (WhatsApp) e 3323-4439