Inscrições para eleição do Cachoeirense Ausente 2024 já estão abertas

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu início nesta quinta-feira (26) ao processo para a eleição do Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2024. A tradição, criada há 84 anos pelo renomado jornalista, advogado e poeta Newton Braga, celebra anualmente, durante a Festa de Cachoeiro em junho, um cidadão natural da cidade que se destaca em sua carreira fora dos limites municipais.

Leia também: CNH Social pode ser ampliada para atender outros públicos no ES

As inscrições para as candidaturas já estão disponíveis e podem ser formalizadas por familiares, amigos ou admiradores do concorrente. Para isso, é necessário apresentar um currículo detalhado com informações pessoais e profissionais do candidato no setor de cerimonial do Gabinete do Prefeito, localizado na Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico (Semgov), situada no 2º andar do Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, na rua Brahim Antônio Seder, Centro. O horário para entrega é de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. O prazo para inscrições encerra às 16h do dia 06 de maio.

A eleição está agendada para o dia 24 de maio, das 9h às 12h, no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, localizado no Edifício Comendador Juarez Tavares Mata, Praça Jerônimo Monteiro, Centro. O eleito será escolhido pelos membros da Comissão Municipal designada para esse fim.

No ano de 2023, o título foi conferido ao militar Aloísio Secchin, coronel aviador da reserva da Força Aérea Brasileira.

“Esta tradição da eleição do Cachoeirense Ausente é uma forma significativa de reconhecer e honrar aqueles que, apesar de estarem distantes fisicamente, mantêm vínculos sólidos com sua terra natal. Além disso, é uma maneira de manter viva a memória de Newton Braga, o visionário que deu origem a esse título”, destacou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Relembre os Cachoeirenses Ausentes eleitos nos últimos anos:

2023 – Aloísio Secchin

2022 – Maria da Conceição Castelar de Souza

2020 e 2021 – Não houve eleição devido à pandemia de covid-19

2019 – Neuza Maria Brunoro Costa

2018 – José Eduardo Coelho Dias

2017 – Acácio Moraes Frauches

2016 – José Eduardo Moreira

2015 – Fernando Sérgio de Melo Portinho

2014 – João Eurípedes Franklin Leal

2013 – José Sérgio Franco

2012 – Sérgio Magalhães Garschagen

2011 – Anna Graça Braga de Abreu

2010 – Luiz Carlos de Freitas (Batata)