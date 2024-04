Integrantes de facção criminosa são presos com arma e drogas em Alegre

Dois homens, suspeitos de integrarem a facção criminosa “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, foram presos pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (15), em Alegre. Com eles, os militares apreenderam uma arma de fogo e drogas.

De acordo com as informações repassadas pela corporação, militares do 3º Batalhão realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam informações anônimas de que dois homens, provenientes de Cariacica, estariam escondidos em uma casa abandonada no Morro do Querosene. Ainda segundo a denúncia, eles estariam em posse de armas de fogo.

Os indivíduos são suspeitos de uma tentativa de homicídio, ocorrida no último sábado (12/04), contra um desafeto, também envolvido no tráfico de entorpecentes.

Primeiramente, os policiais realizaram o patrulhamento a pé no Morro do Querosene, identificando em seguida, o local onde os suspeitos estavam. Um deles, ao perceber, tentou fugir pelos fundos da casa, contudo, foi alcançado e algemado. Porém, durante a fuga o suspeito dispensou um revólver calibre 32, com 06 munições intactas. O mesmo já foi detido pela Polícia Militar no dia 22/11/2023 com uma submetralhadora e dois dias novamente.

Já o outro suspeito, de 26 anos, foi abordado na entrada do beco. Com ele, a polícia encontrou quatro porções médias e outras três porções pequenas de maconha. Além disso, também encontrou 24 pedras de crack. Segundo a PM, todo o material já estava fracionado, embalado e pronto para comercialização.

Diante do Flagrante os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O revólver apresentava uma marcação no punho e corpo do revólver com a sigla PCV “Primeiro Comando de Vitória”, facção criminosa conhecida e disseminada na grande vitória.