Jibóia é resgatada de telhado de residência em Vargem Alta

Uma cobra jibóia, foi resgatada de uma residência no centro de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última terça (9). O animal estava acomodado no telhado de uma área de lazer da casa.

Segundo a Prefeitura de Vargem Alta, o animal foi resgatado pelo Secretário de Meio Ambiente, Helimar Rabello, após a moradora da residência fazer contato com o órgão.

Após o procedimento de resgate, o animal recebeu os devidos cuidados e posteriormente foi solto em uma área de vegetação distante de áreas residenciais e com condições favoráveis à sua sobrevivência.

Leia também: Muqui: mais de 30 toneladas de donativos são destinadas a Mimoso

No entanto, a Secretaria de Meio Ambiente orienta ao cidadão que, ao se deparar com animais silvestres em locais diferentes de seu habitat natural, o órgão ambiental seja comunicado através do telefone (28) 99951-3495.