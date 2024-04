Lembra do ‘taca-le pau’? Responsável pelo meme compra caminhão e comemora: ‘Sonho realizado’

Leandro Beninca, o narrador do meme “taca-le pau”, comemorou a compra de um caminhão aos 19 anos. “Sonho realizado, só agradecer à minha família”. O vídeo que o tornou famoso completa 10 anos em 2024.

A gravação de 2014 mostra Leandro, com apenas nove anos na época, narrando a aventura de seu primo, Marcus Martinelli, em um carrinho de rolimã em uma estrada íngreme com seu forte sotaque sulista. O vídeo virou uma febre entre os internautas pela simplicidade e espontaneidade.

“Pode vir, Marco, Lá vem o Marcos, descendo o morro da vó Salvelina. Taca-le pau nesse carrinho, Marcos. Taca-le pau, taca-le pau, taca-le pau”, diz por cerca de 30 segundos, o suficiente para o deixar famoso.

Em entrevista ao G1, Leandro falou sobre a conquista e revelou que seu interesse por caminhões é antigo. “Vem de muito tempo já. Meu avô foi caminhoneiro a vida toda e meu pai também”.

Estadao Conteudo

