Luto: Itapemirim se despede de “Tia Léa Sales” da Pestalozzi

O município de Itapemirim amanheceu de luto nesta quarta-feira (17), com a notícia do falecimento de “Tia Léa Sales”, que há mais de 30 anos se destaca com a sua brilhante atuação na Associação Pestalozzi na cidade.

Militante na defesa de direitos e assistência social a pessoa com deficiência, Tia Léa Sales foi ativamente participativa nos movimentos pestalozzianos, e de demais áreas da sociedade em geral, prezando pela união de esforços com o poder público, fazendo-se sempre presente, numa contribuição que viessem a beneficiar a vida das pessoas com deficiência.

Com garra, sabedoria e simplicidade cativou milhares de amigos ao longo da vida. Espalhou amor por onde passou, e com um jeitinho único fazia questão de “gritar aos quatro ventos” quanto amava as pessoas.

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha (PP) decretou luto oficial de três dias em sinal de pesar pelo falecimento de Tia Léa Sales, e decretou ponto facultativo a partir das 12h nas repartições públicas municipais.

O velório de Tia Léa Sales acontece desde às 6h30 na 1ª Igreja Presbiteriana da Barra de Itapemirim (perto da praia). O sepultamento será às 16h30, no cemitério da Vila.