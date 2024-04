Maior desafio das apresentações: como manter a conexão com o público?

Ser um palestrante de sucesso e realizar boas apresentações em público exige várias habilidades importantes que ajudam a ampliar a percepção e repercussão diante do público. Mas, uma das principais, é a capacidade de manter uma boa conexão com o público.

Contudo, não existe fórmula mágica para fazer um público se conectar com a sua apresentação, é preciso ter uma visão ampla para observar todas as variáveis, explica o especialista em Marketing e neurociência pedagógica, professor e TEDx Speaker, Ney Pereira.

“Se conectar com o público não é seguir um roteiro, é preciso analisar quem é esse público, qual o tema da sua palestra, o ambiente em que você está, a forma com que se deve falar, entre outros, por isso, é fundamental uma boa preparação anterior”, explica.

5 dicas para melhorar a conexão com o público:

1. Conheça seu público-alvo:

“Antes de apresentar, entenda as necessidades e interesses do seu público para adaptar sua mensagem de acordo, não só a mensagem em si, mas também a forma como ela é passada é grande parte de como seu público irá reagir”;

2. Seja claro e conciso:

“Mantenha as suas ideias simples e diretas para manter a atenção da plateia ao longo da apresentação, ou seja, mais do que o que você fala, é importante o que o público entende”;

3. Use recursos visuais:

“Utilize slides ou materiais visuais para complementar sua fala. Ou seja, deixar a apresentação mais interativa e reforçar os pontos principais”;

4. Interaja com a plateia:

“Estimule o debate fazendo perguntas, ouvindo as opiniões do público e demonstrando interesse genuíno pelas suas contribuições”;

5. Conte histórias:

“O storytelling é uma das principais formas de envolver o público com narrativas pessoais ou exemplos práticos pode tornar sua apresentação mais envolvente”, ensina Ney Pereira, que aliás, irá apresentar mais estratégias para melhorar a sua conexão com o público na palestra “Segredos e dicas para manter a conexão em palestras e apresentações online” no seminário multidisciplinar online e gratuito “Business & Health”, no dia 27 de abril.