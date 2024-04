Mais detalhes da tentativa de feminicídio em Jerônimo Monteiro

Na noite desta sexta-feira (19), por volta das 21h00min, durante patrulhamento no município de Jerônimo Monteiro, os policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para prosseguir à localidade de Quinta Turma, Zona Rural do município, para verificar a informação de disparos no local.

Durante o trajeto os policiais depararam com um veículo GM Onix de cor vermelha vindo em sentido contrário, que estava socorrendo um homem de 63 anos, vítima de disparos. Uma das viaturas acompanhou o veículo até o Pronto Socorro e outra prosseguiu ao local dos fatos.

No local do ocorrido, ambos envolvidos já haviam sido socorridos. A arma utilizada foi um revólver calibre 32, apreendida, estando com 5 munições deflagradas e uma intacta. Testemunhas informaram que ele havia disparado contra sua companheira, de 42 anos e, após isso, tentou suicídio. Ainda de acordo com conhecidos, o autor dos disparos é dono de uma fábrica de biscoitos na cidade.

No Pronto Socorro, uma testemunha informou que ouviu vários disparos vindo da casa de seu vizinho, tendo deparado com o proprietário de 63 anos caído no chão sangrando com uma arma de fogo em mãos e de imediato o socorreu.

De acordo com o médico plantonista, foram identificados 02 orifícios de entrada e 02 orifícios de saída na região do tórax da vítima mulher. Já o homem, apresentava 01 orifício de entrada na região do ouvido. Informou também que os dois seriam transferidos para o Hospital Santa Casa, localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, através do SAMU, devido ao grave estado de saúde.

Os fatos foram registrados e encaminhados à 6ª delegacia regional de Alegre para demais investigações, onde a arma apreendida foi entregue.