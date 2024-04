Mais um! Comerciantes pedem substituição de poste danificado em Cachoeiro

Mais um poste danificado está causando preocupação entre os comerciantes da avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o funcionário que trabalha em uma empresa próxima do local, o poste foi danificado em um acidente a muito tempo. “O poste principal está quebrado tem bastante tempo. Teve um acidente aqui na avenida, onde bateram e quebraram o poste. Vieram ao local, colocaram um poste de cabeça para baixo, e agora tem um poste sendo sustentado pelo outro”, explicou.

Por ser uma via movimentada com grandes fluxos de veículos e pessoas, o funcionário tem medo que o poste cai a qualquer momento e cause alguma tragédia.

“Aqui na avenida tem um fluxo muito forte de veículos pesados, como carretas com blocos de granitos e pedras. E quando eles passam, sinto que dá uma balançada na estrutura do poste. O risco é muito grande, pois pode cair em cima de alguém que passa na calçada ou de algum veículo”, relatou.

Leia também: Postes ameaçam cair e causam preocupação entre comerciantes em Cachoeiro

Procurada pela reportagem, a EDP informou que o poste encontra-se nesta situação após a colisão de um veículo e que a substituição do equipamento vai acontecer até a próxima terça-feira (23).