Maria Beltrão sofre acidente doméstico e agradece marido pelo suporte

A apresentadora Maria Beltrão passou por um susto na última terça-feira (9). Nas redes sociais, ela contou que sofreu um acidente doméstico e torceu o pé após uma queda.

Nos stories, ela contou que o machucado foi “sem explicação”. “Estava distraída em reunião virtual, fui na cozinha jogar uma sacola fora e com o chinelo torci o pé e caí. Fez um crec e está inchado. O que mais me assustou foi o barulho.”

Maria também gravou um vídeo em que explica o que aconteceu e agradece o apoio do marido, Luciano Saldanha. “Então, levei um tombo. Torci o pé, fiquei assustada. Meu marido tinha hora para trabalhar e eu sabia que ele tinha que sair. Mas ele se comportou como se não tivesse coisa mais importante do que cuidar de mim”, contou.

Em seguida, ela cita uma passagem bíblica, ressaltando que amor é “sinônimo de caridade”. “Sobre a excelência do amor”, escreveu.

confira aqui

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.