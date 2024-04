Marília Tavares entre as atrações da festa de Conceição do Castelo

O município de Conceição do Castelo está em contagem regressiva para comemorar 60 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a Prefeitura do município preparou uma programação que irá ocorrer entre os dias 3 a 5 de maio. O evento acontece no Centro de Eventos ‘Sanfonão’.

Na sexta-feira (3), às 21h, quem abre os festejos é o Dj Leandro Prata. Em seguida, às 22h, quem comanda a festa é a Banda Badallados. Quem encerra a primeira noite de festa será o sertanejo Raione.

Já na segunda noite, no sábado (4), quem abre a noite é a dupla Pablo e Mateus. Em seguida, Marília Tavares apresenta grandes sucessos ao público. Comichão encerra a noite. Somente no sábado, será cobrado o valor de R$ 20,00 reais a meia entrada. Para quem não é contemplado, a organização do evento criou a meia solidária, R$ 20,00 mais um kg de alimento que será revestido para as vítimas das chuvas no sul.

No domingo (5), a entrada é gratuita e as festividades começam às 12h, com show de Wagner e Edmar. Às 14h, Preguinho e Seus Teclados agitam o público. Às 16h, acontece o sorteio beneficente. Às 17h30, Forró Numa Boa anima o público. O encerramento da festa será com Alencacio Schuenk.

Confira a programação:

*Sexta-feira (3)

21h – Dj Leandro Prata

22h – Badallados

0h – Raione

*Sábado (4)

22h – Pablo e Mateus

00h – Marília Tavares

2h – Comichão

*Domingo (5)

12h – Wagner e Edmar

14h – Preguinho e Seus Teclados

16h – Sorteio

17:30h – Forró Numa Boa

19:30h – Alencacio Schuenk