Melhorias na educação apontam avanço da área em Cachoeiro

No próximo domingo (28) será celebrado do Dia Nacional da Educação. Em Cachoeiro, a educação básica tem recebido avanços significativos que estão contribuído para a melhoria da estrutura e atendimentos para as famílias. Especificamente no ano passado, a área educacional recebeu importantes conquistas.

O ano de 2023 foi marcado por importantes conquistas para a rede municipal de ensino de Cachoeiro, com entregas e ações importantes para a área.

Uma das mais significativas foram as formações ofertas pela Secretaria Municipal de Educação (Seme) para os profissionais da rede municipal. Em suma, as ações tinham o objetivo de ampliar as habilidades específicas, conhecimentos técnicos e competências essenciais para melhoria da educação básica.

Além disso, aos estudantes da rede pública municipal foi oportunizado o curso sobre Língua Brasileira de Sinais (Libras). A formação tinha o objetivo de alcançar inclusão no âmbito escolar, ao possibilitar a interação entre os estudantes ouvintes e os estudantes surdos, pelo ensino da segunda língua oficial do país.

Ainda direcionado para o corpo discente municipal, estudantes do 9º ano do ensino fundamental, puderam participar do Pré-Ifes. O projeto conta com apoio de professores da rede municipal, que promovem um estudo mais intensivo das disciplinas de Matemática, História, Geografia, Língua Portuguesa e Ciências, que são cobradas na prova de seleção para ingresso no ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ao todo, são ofertadas anualmente 225 vagas.

Melhorias em diversas áreas

A fim de melhorar, modernizar e integrar os sistemas da rede municipal de ensino foi realizada a instalação de uma rede de fibra óptica. A ação padronizou acesso à internet em todas as unidades de ensino, por meio de uma conexão de 10 gigabytes, integrando a rede municipal de educação aos sistemas da Prefeitura.

Ainda em 2023, a Prefeitura de Cachoeiro realizou a distribuição dos kits de materiais escolares a alunos da rede municipal de educação. Com investimento de quase R$ 2 milhões, a iniciativa beneficiou cerca de 17 mil estudantes da pré-escola ao 9º ano do ensino fundamental.

Além disso, também foram investidos mais de R$ 4 milhões de em alimentação escolar, para os alunos da rede municipal. Do mesmo modo, 19 escolas foram contempladas com investimentos para elaboração de salas de recursos multifuncionais.

Além disso, mais de 1,5 milhão de reais foram investidos em reformas em seis escolas municipais; foram elas: “Anacleto Ramos”, “Dona Maria Santana”, “Julieta Deps Tallon” “Normília da Cunha dos Santos”, “Pe. Jefferson Luizde Magalhães” e “Profª Ariette Moulin Costa.

“Os investimentos são significativos para uma educação de qualidade. É necessário cada vez mais formações específicas para professores, bem como ambientes agradáveis, com boa estrutura e com equipamentos tecnológicos. É nossa missão fazer com que os estudantes estejam felizes nos nossos espaços educacionais”, explica a secretária de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.