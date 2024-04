Mimoso do Sul: “Tudo vai dar certo”, diz servidora do Sebrae

Natural de Mimoso do Sul, Gabriela Alves reside atualmente em Vitória, e ao saber do forte temporal que atingiu o município no final de março, retornou à cidade para ajudar seus pais e irmã que perderam tudo e se deparou, segundo ela, com um cenário de guerra.

Após ajudar seus parentes, Gabriela, que é coordenadora de relacionamento do Sebrae, permaneceu no município para atuar na frente dos serviços prestados pela entidade no município.

Atualmente, o Sebrae atua em parceria com a Aderes, oferecendo linhas de crédito de até R$ 8 mil aos empreendedores atestados pelas chuvas.

Gabriela espera que o povo de sua cidade seja resiliente e persistente. “Eu espero que o povo seja resiliente e persistente para recomeçar, porque não é fácil para quem perdeu tudo neste momento. Mas eu tenho expectativa de que tudo vai dar certo, eu confio e tenho fé”, menciona a coordenadora.

Auxilio aos pequenos negócios

Com o objetivo de auxiliar pequenos negócios fortemente impactados pelas recentes chuvas no estado, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), inicia a campanha “SOS Sebrae”, que vai oferecer auxílio financeiro e consultorias para empreendedores de municípios que tenham decreto de situação de emergência ou de calamidade pública.

O auxílio financeiro, que pode chegar a até R$ 8 mil de subsídio por empresa, destina-se à recuperação dos espaços físicos ou reposição de bens danificados e perdidos. Microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) podem solicitar o benefício.

Aporte de R$ 4 milhões

A previsão é que sejam aportados R$ 4 milhões em apoio aos empreendedores que, além do auxílio financeiro, vão receber, gratuitamente, uma consultoria financeira para a reconstrução do negócio ou de marketing para vender mais.

“Queremos assegurar que os donos de pequenos negócios tenham acesso a ferramentas para se reerguerem. A campanha é uma maneira de estarmos ao lado de quem movimenta a economia, contribuindo ativamente para uma recuperação mais rápida e eficaz. A nossa estimativa é atender, inicialmente, cerca de 800 empresas, mas este número pode ser ampliado se conseguirmos parceria com mais instituições”, destaca Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.

Canais de atendimento

Para solicitar o benefício, é necessário entrar em contato com o Sebrae/ES pelo telefone ou WhatsApp 0800 570 0800, que está disponível 24 horas por dia, pelo site https://cliente.sebraees.com.br/sos-sebrae ou pessoalmente em um dos escritórios regionais mais próximos dos municípios atingidos.

Crédito: Divulgação