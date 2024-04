Mimoso: mais de 200 voluntários do PLC ajudaram na limpeza da cidade

Cerca de 217 voluntários do movimento Peregrinação de Leigos Cristãos – PLC, ligados à igreja Católica de Muniz Freire, no Caparaó, estiveram neste final de semana atuando na limpeza de casas e ruas da cidade de Mimoso do Sul.

Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, os voluntários mostraram o que é ser igreja além das paredes, menciona o líder do movimento.

Leia Também: Milagre em Mimoso do Sul? Imagens permanecem intactas após enchente

Alegria e tristeza

Agnaldo do Rigo é coordenador Diocesano do PLC masculino, e fala do sentimento de alegria e tristeza em ver tantas necessidades das famílias de Mimoso do Sul.

“Um sentimento de alegria muito grande e também de tristeza de saber que somos uma formiga diante de tantas necessidades e famílias que não possuem forças para limpar a sua própria moradia”, diz Agnaldo.

Objetivo alcançado

Apesar do cansaço físico, os voluntários retornaram para casa com o coração alegre de ter ajudado dezenas de famílias afetadas pelas fortes chuvas do final de março no município.

“Todos nós retornamos para nossas casas muito cansados e com o coração gigante que não cabia no peito de ver as pessoas agradecendo pelo trabalho que estávamos realizando”, relata.

Emoção

O líder do PLC menciona que as famílias atendidas choravam com os voluntários e agradeciam pela bondade em ajudar na limpeza das casas.

“Muitos choraram juntos das equipes, dizendo não ter nada para oferecer, pois tudo havia sido destruído e levado pela enxurrada. Ficando somente lama e muita dor, de saber que em pouco tempo aqueles moradores perderam sonhos de 40 a 50 anos que foram construídos”, menciona Agnaldo.

Muito trabalho pela frente

Mimoso do Sul foi um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas na região Sul do Estado no final de março. 21 pessoas morreram, centenas ficaram desabrigadas e desalojadas. Diversas frentes de trabalhos voluntários estão ocorrendo no município, tanto por parte do poder público estadual, municipal e grupos voluntários diversificados.