Milagre em Mimoso do Sul? Imagens permanecem intactas após enchente

Milagre em Mimoso do Sul? Em meio à tristeza da enchente que deixou ao menos 19 mortos por causa das fortes chuvas no município, sinais encontrados por moradores e voluntários durante os trabalhos de limpeza renovam a fé e a esperança.

Uma foto, que circula nos grupos católicos e em vários perfis nas redes sociais, mostra um oratório intacto em uma capela que foi devastada pela enxurrada.

A imagem foi publicada nas redes sociais pelo pároco da Paróquia São José, em Mimoso do Sul, padre Gracione Augusto Alves que explica:

“Quero partilhar essa foto com vocês pelo seguinte: tudo foi destruído em nossa casa paroquial; tudo caiu no chão, mas a imagem de Nossa Senhora das Graças ficou intacta na mesma posição. Para mim, é um sinal de que Maria esteve sempre de pé intercedendo por todos nós. Só gratidão”.

Na imagem, é possível ver as paredes e o teto destruído, marcas de lama no oratório e, por cima dele, a Imagem de Nossa Senhora das Graças. Nas laterais, há duas imagens de anjos segurando tochas que também permaneceram intactos no local. Apesar de tudo ficar submerso durante a enchente, o terço que circula a imagem de Nossa Senhora das Graças permaneceu intacto.

Fé e esperança

Já no escritório de Advocacia, localizado no Centro de Mimoso do Sul, as vítimas encontraram uma bíblia e um terço intactos em meio aos destroços deixados pela enchente. A mesa em que estavam os objetos foi o único móvel que permaneceu no espaço.

“A enchente foi na madrugada do dia 23 de março. Ao chegar no escritório no dia 25 de março, não pude acreditar no que encontrei: o escritório estava revirado e tomado pela lama. Perdi meus móveis, geladeira, documentos dos clientes, tudo… A única coisa que permaneceu de pé foi a mesa em que trabalho. Ela só foi reposicionada no escritório, mas tudo que estava em cima dela – livros, porta-canetas, copo, meu terço e minha bíblia católica com a imagem de Nossa Senhora Aparecida – continuou intacto e na mesma posição que deixei na sexta-feira. Não consigo ver outra explicação senão Deus”, afirmou o advogado Lucas Ramos Luksik Schmidt Paiva Gomes, 24 anos.

O jurista conta ainda que a posição da bíblia o impressionou: “O terço e a bíblia permaneceram imóveis, exatamente do mesmo jeito que os deixei. A bíblia, por exemplo, ficava na quina da minha mesa de trabalho. Encostada na parede, deixava a bíblia, bem no cantinho para não ter risco de ela cair. Apesar de tudo ter sido revirado, ela e o terço permaneceram intactos. É realmente impressionante”, expressou.

Esperança de dias melhores

Nas redes sociais, as pessoas ficaram intrigadas com os ‘sinais’ encontrados em Mimoso do Sul.

Uma internauta comentou: “Isso é um sinal de que Deus não nos abandonará”. Já outra escreveu: “Amém… Viva Nossa Senhora, mãe de todos nós! Ela sempre olhando por seus filhos”.

Muitos internautas também estão falando que os episódios foram milagres. Mas, será que realmente são?

Segundo o Monsenhor Dalton Penedo, a resposta é não. Não se pode falar tecnicamente em milagre quando existem explicações científicas plausíveis para um acontecimento ou perguntas a serem respondidas.

“Para ser reconhecido um milagre como tal, é necessária uma investigação ou pesquisa aprofundadas para eliminar todas as explicações lógicas ou naturais para esse acontecimento. Quando, por exemplo, atribui-se um milagre a um santo ou santa em vista de sua beatificação ou canonização, há um exame muito rigoroso feito por cientistas e Santa Sé”, explicou.

Milagre em Mimoso do Sul?

A Igreja Católica segue critérios científicos bastante rígidos para afirmar algum milagre. Os milagres de cura, por exemplo, chegam a demorar décadas até serem reconhecidos.

Segundo o presbítero, os fatos precisam ser cuidadosamente estudados por médicos, revisados por cientistas (na maioria dos casos, laicos e até mesmo ateus), expostos às críticas públicas e, só depois de feitos todos os estudos científicos, a própria Igreja faz a análise teológica mediante o trabalho das suas comissões de especialistas em teologia.

“É importante não ficarmos presos ao extraordinário ou nas questões técnicas, mas enxergarmos o extraordinário no ordinário. Abrir os olhos pela manhã ao acordar, por exemplo, é um milagre! Pois é um sinal do amor e da misericórdia de Deus em nossas vidas”, completa.