Mimoso: serviços de saúde começam a ser restabelecidos em 12 pontos de apoio

Menos de 15 dias após as fortes chuvas que devastaram Mimoso do Sul, no Espírito Santo, diversos serviços de saúde começaram a ser retomados no município. Desde então, já foram realizados, nas Atenções Primária e Especializada, mais de 1.300 atendimentos emergenciais, ofertados em 12 pontos de apoio, na sede e no interior, graças a um esforço conjunto de aproximadamente 150 profissionais.

A força-tarefa para a reorganização e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde local é composta, por parte do Governo do Estado, por técnicos da Secretaria da Saúde (Sesa) e da Superintendência Regional Sul de Saúde, além de bolsistas do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

Também atuam equipes da Secretaria Municipal de Saúde, médicos e enfermeiros voluntários, oriundos dos municípios capixabas de Presidente Kennedy e Governador Lindenberg. Também atuam membros da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), que foi reforçada. Antes com cinco profissionais, chegaram ao estado mais seis, totalizando 11.



Foto: Divulgação Governo do ES

Área urbana

A área urbana conta com atendimentos em clínica geral, psiquiatria, pediatria, urologia, ginecologia, obstetrícia e odontologia, bem como imunização, coletas de sangue, fezes e urinas para exames laboratoriais e, ainda, serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município – estes, porém, oferecidos em local provisório, visto que sua unidade foi comprometida pela enxurrada.

As ações se concentram em seis pontos de apoio: Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Lincon Galveas Martins, escolas estaduais Monsenhor Elias Tomasi e Antonio Acha, UBS do bairro Funil, Padaria Olinda (Rua da Serra) e uma equipe itinerante no bairro Morro da Palha.

O Hospital Apóstolo Pedro e a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Mimoso do Sul, que não foram atingidos pela enchente, funcionam como pontos de suporte para procedimentos hospitalares.



Zona Rural

Já na Zona Rural do município, os serviços ocorrem via equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de São Pedro do Itabapoana, Conceição do Muqui, Poço Dantas, Santo Antônio do Muqui, Ponte do Itabapoana e São José das Torres. Nesses locais, são ofertados atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem.

Capacitação de manejo clínico de leptospirose

A Superintendência Regional Sul de Saúde promoverá em Mimoso do Sul, nesta quinta-feira (04), uma capacitação sobre manejo clínico de leptospirose, doença de transmissão hídrica em decorrência também de enchentes.

Voltado para médicos e enfermeiros que têm atuado na força-tarefa de reorganização e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do município, o treinamento será ministrado pela referência estadual em leptospirose da Secretaria da Saúde (Sesa), a médica Fanny Rosa.