Missa com 250 mil pessoas encerra Festa da Penha 2024

“Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação”. Esse foi o tema da Missa de Encerramento da 454ª edição da Festa da Penha, realizada em campo aberto na Prainha, em Vila Velha, no final da tarde desta segunda-feira (8). Este é o dia dedicado à padroeira do Espírito Santo.

A imagem de Nossa Senhora da Penha foi levada até o altar por integrantes da escola Aprendizes Marinheiros (Eames). Uma multidão lotou o Parque da Prainha para acompanhar a missa e ouvir a mensagem de Dom Dario Campos, Arcebispo de Vitória.

Foto: Divulgação

O Evangelho de Lucas, 1, foi a base da homilia, onde Dom Dario repetidamente lembrou que a misericórdia de Deus é imensa e dura para sempre. Cabe aos cristãos propagar essa maravilha, principalmente aos que sofrem.

Homilia

Dom Dario iniciou a homilia lembrando a enchente que assolou 13 cidades do sul do Espírito Santo, e pediu uma oração pelas pessoas que morreram, bem como pelos que ainda estão sofrendo as consequências da enchente. Lembrou a corrente de solidariedade que se formou para socorrer os municípios, que uniu o poder público e a sociedade civil.

Após, rezou uma Ave-Maria com a multidão, intercedendo por todas as vítimas. Vinte pessoas morreram em Mimoso do Sul e Apiacá, e mais de 11 mil tiveram que deixar suas casas por causa da enchente. Em todas as leituras da missa, ênfase na obediência a Deus, em atender ao chamado e servir, assim como fez Maria.

A disposição de Maria em servir deve nos inspirar para que assumamos a nossa missão batismal, “de anunciar a todos e todas a bondade, as maravilhas e o cuidado do Senhor, sobretudo, dirigido aos pequenos e empobrecidos”, ressaltou o Arcebispo.

Foto: Divulgação

Oitava de Páscoa

Dom Dario refletiu que a Festa da Penha se insere na oitava da Páscoa e a Virgem da Penha nos convida a celebrar o nosso “sim, ó Pai”. No tema da festa, “Ó, vem conosco, vem caminhar”, um pedido para que a Virgem nos acompanhe e nos fortaleça, para que possamos seguir seu filho Jesus.

Para que todos reconheçam as maravilhas do Senhor em suas vidas, pois, apesar das muitas dificuldades e perdas, o Senhor Deus tem cuidado de cada um. “A sua misericórdia se estende de geração em geração”, destacou o Arcebispo, citando trecho de Salmos, 118.

Essa promessa de sustentar e acompanhar seu povo foi realizada em seu filho Jesus, continuou Dom Dario, acrescentando: “Ele demonstrou e revelou a todos, por meio de suas palavras e atitudes, a bondade e a face misericordiosa do Pai, colocando-se ao lado dos pecadores e marginalizados, dos excluídos e sofredores, oferecendo sua própria vida, a fim de que todos pudessem ter vida em abundância.”

Hoje, continuou, é necessário ouvir a voz de Maria, que nos convida a fazer tudo o que seu Filho nos disser, fazendo chegar a todos a misericórdia do Pai. “De maneira especial pelo anúncio do Evangelho que propõe a construção da paz, do diálogo, da concórdia e da fraternidade”, ressaltou. Por fim, Dom Dario ainda arrematou que está na hora de deixar de lado as divergências, para que possamos assumir um lado mais fraterno.

O governador Renato Casagrande participou da Missa de Encerramento com a primeira-dama, dona Virgínia. Também presente o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, vereadores e diversas autoridades. O Arcebispo agradeceu ao poder público pelo espaço na Prainha, onde a missa estava sendo realizada.

Festa da Penha 2024

A Festa da Penha é a principal festa religiosa do Espírito Santo e a 3ª maior festa mariana do Brasil. O evento tem 454 anos de tradição, e na edição de 2024 trouxe para reflexão o tema: “Ó, vem conosco, vem caminhar”.

Iniciando no último domingo (31), a festa reuniu milhares de devotos de diversos pontos do Espírito Santo e de outros estados do Brasil. Durante os nove dias, mais de 50 missas foram celebradas e 11 romarias foram realizadas. A festa contou também com atrações noturnas, a última delas o cantor Michel Teló, que se apresentou logo após a Missa de Encerramento.

A festa em devoção a Nossa Senhora da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.

Foto: Divulgação