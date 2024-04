Grave acidente deixa uma pessoa presa às ferragens em Venda Nova

O motorista de um caminhão com chapas de granito, ficou preso às ferragens após o veículo tombar no trevo de Santa Luzia, em Venda Nova do Imigrante, na noite da última terça-feira (23).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada para ocorrência de tombamento com vítima, no trevo de Santa Luzia, em Venda Nova do Imigrante. Um caminhão carregado com chapa de granito tombou em uma curva e o motorista acabou ficando preso às ferragens.

No entanto, os militares realizaram o resgate da vítima que foi transportada para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O estado de saúde do paciente não foi informado.