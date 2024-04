Mulher baleada por empresário em Jerônimo Monteiro segue na UTI

Segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Cachoeiro, a mulher que foi baleada pelo próprio marido na localidade de Quinta Turma, zona rural de Jerônimo Monteiro, na noite da última sexta-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que um homem havia atirado na própria esposa e, em seguida, teria tentado contra a própria vida. Conhecidos do casal contaram que o autor dos disparos é proprietário de uma fábrica de biscoitos na cidade.

No dia do crime, os militares se depararam com o motorista de um veículo socorrendo o empresário baleado. A guarnição o acompanhou ao pronto socorro e outra seguiu ao endereço dos disparos.

O condutor do veículo, que socorreu o empresário, contou aos policiais ter escutado vários disparos de arma de fogo vindo da casa do vizinho e que, ao se deslocar até a residência, se deparou com o homem caído no chão com a arma de fogo na mão.

Os militares seguiram até a residência, mas a mulher já tinha sido socorrida por populares. Ela e o empresário, seu marido, foram transferidos para o Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim, devido à gravidade dos ferimentos.

A Santa Casa informou que o empresário está internado na sala vermelha do Pronto Socorro. Já a mulher segue internada na UTI do hospital. Os estados de saúde deles não foram divulgados.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o empresário, de 46 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e será encaminhado ao presídio assim que receber alta médica.