Muniz Freire: Prefeitura abre rota alternativa e libera acesso na ES 379

A Prefeitura de Muniz Freire realizou na quinta-feira (11), a abertura de uma rota alternativa na Rodovia Estadual ES 379, na localidade conhecida como “Estreito”. A via liga a sede do município aos distritos de São Pedro e Itaici e também ao município de Iúna.

Devido às fortes chuvas do final do mês de março, a ponte de madeira que havia no local foi levada pela força da enxurrada.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeitura informa que o acesso é para automóveis leves. Veículos pesados devem realizar a rota pela ES 484, que liga os distritos de São Pedro e Menino Jesus.

Construção da nova ponte

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), responsável pela manutenção do trecho, informou que já fez os estudos preliminares de sondagem e topografia para elaborar o projeto da nova ponte que terá 20 metros de extensão.

A Seag também informou que está em fase final de estudo para execução do projeto e orçamentos. A estimativa é que na próxima semana seja realizado o processo de licitação da contratação da empresa que irá realizar a obra.