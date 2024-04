Caminhada de conscientização contra a dengue em Venda Nova

Venda Nova do Imigrante mobilizou a comunidade nesta sexta-feira (12) na luta contra a dengue. Cerca de cem pessoas participaram da Caminhada de Conscientização e Combate à Dengue, que percorreu as ruas da cidade.

A atividade teve início na frente da sede da Prefeitura e seguiu pelo Centro da cidade, retornando pela Avenida Ângelo Altoé até a Igreja Matriz.

O evento contou com a participação ativa de estudantes, membros do Corpo de Bombeiros e representantes das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Assistência Social e Saúde e da Defesa Civil Municipal.

O município registra 412 notificações e 42 casos confirmados da doença, o que destacou ainda mais a importância dessa ação de conscientização e prevenção.

