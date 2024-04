Nascente, afluente do rio Joeba em Anchieta, é recuperada com plantio de árvores

A preservação de nascentes é prioridade em Anchieta. A Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman), vem realizando nos últimos anos a recuperação de nascentes com plantio de árvores nativas e frutíferas em diversas propriedades rurais.

Na semana passada, por exemplo, foram plantadas mais de 50 mudas em uma área com cerca de 2 mil m2. O objetivo é a proteção de uma nascente que deságua no rio Joeba, na propriedade Estância Solar do Vale, na localidade de Cachoeira Alta.

No local os servidores da Seman plantaram mudas de jacarandá, ipês, camará-açú, ingá, aderno, entre outras espécies. O Rio Joeba é um dos principais afluentes do Rio Benevente. A área foi cercada para garantir a proteção do crescimento das árvores.

De acordo com a secretária da pasta, Jéssica Martins, o objetivo do projeto é realizar a manutenção e preservação dos recursos hídricos e o aumento da cobertura florestal nativa do município.

Conforme o Coordenador de Poda e Arborização Urbana, Hudson Clayton da Silva, que acompanha os trabalhos de recuperação de nascentes, a ação é muito importante e vem ajudando na preservação de muitos mananciais do município.

Os donos de propriedades que possuem nascentes que tiverem interesse em conhecer o projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 28 99277-7322 / 99271-1480.

Equipe da Seman esteve no local acompanhando os trabalhos. Foto: Lázaro Antunes