Obras de creche sustentável avançam em Anchieta

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), destacou, nesta sexta-feira (26), o avanço nas obras de uma creche sustentável, que terá capacidade para atender cerca de 200 crianças.

De acordo com o chefe do Poder Executivo municipal, o equipamento contará com sistema de captação de água da chuva e geração de energia solar.

A creche está sendo construída com 100% de mão de obra local, conforme ressalta Petri.

“Os funcionários que atuam nessa obra são moradores residentes aqui do município de Anchieta. A administração pública presa sempre por isso, para que as empresas comprem no comércio local, valorize o comércio local e que absorva mão de obra aqui do município”, disse.

Veja detalhes das etapas: