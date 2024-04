Obras em duas escolas garantem criação de 190 novas vagas em Cachoeiro

Em Cachoeiro, a rede municipal de educação está recebendo importantes investimentos, com obras de reforma e ampliação em duas grandes unidades de ensino.

No bairro Ferroviários, a Escola Municipal “Zilma Coelho Pinto” recebe melhorias que irão garantir uma estrutura de mais qualidade para a comunidade escolar. Além de permitir a manutenção de 518 vagas existentes e ampliação de 90 vagas na unidade de ensino, que é uma das mais tradicionais do município, homenageando, em seu nome, uma grande educadora cachoeirense.

Orçada em mais de R$ 6 milhões, com verbas do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), a obra abrange melhorias em toda a estrutura da escola, como a construção de novos espaços, incluindo cozinha, salas de aulas e recursos multifuncionais, banheiros e brinquedoteca; instalação de itens de acessibilidade; e a ampliação da capacidade do auditório para 350 pessoas.

Albertina Macedo

Já no bairro Santa Cecília, as obras acontecem na Escola Municipal “Albertina Macedo”. Elas visam ampliar a capacidade de alunos, com a oferta de 100 novas vagas. Além de oferecer melhor estrutura para alunos e professores durante as atividades pedagógicas e recreativas.

Com orçamento de quase R$ 1,7 milhão, também com recursos do Funpaes, as melhorias incluem a construção de novas salas de aula, reforma e adequação de sanitários. Além de intervenções estruturais e de acessibilidade; novas instalações hidráulicas e elétricas; além de pintura geral.

Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito Victor Coelho e secretária municipal Educação, Cristina Lens, realizaram visitas técnicas aos locais das obras para acompanhar o andamento dos serviços.

“Estamos comprometidos em oferecer uma educação de excelência em Cachoeiro, e isso inclui proporcionar infraestrutura adequada para o desenvolvimento pleno de nossos alunos. As obras nas escolas ‘Zilma Coelho Pinto’ e ‘Albertina Macedo’ são um passo importante nessa direção, e estamos certos de que essas melhorias terão um impacto positivo em toda a comunidade escolar”, frisou a secretária.

“Ao investir na infraestrutura das escolas municipais, estamos investindo no futuro de Cachoeiro. Essas obras não apenas ampliam a capacidade de atendimento, mas também proporcionam condições mais adequadas para o trabalho dos educadores e o aprendizado dos estudantes”, complementou o prefeito.