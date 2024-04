Padaria anuncia 150 vagas de emprego para nova unidade em Cachoeiro

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de emprego, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. A Padaria Top anunciou a abertura de 150 vagas de emprego para a nova unidade que será aberta no bairro BNH.

De acordo com a empresa, as vagas são para diversos setores e níveis de escolaridade. Todas são destinadas ao preenchimento do quadro de colaboradores da nova padaria, que está em fase final de construção.

Os interessados em preencher uma as vagas disponíveis podem entregar o currículo em uma das unidades da Padaria Top, no bairro Gilberto Machado, Independência ou até mesmo no BNH. Além disso, o candidato também pode enviar o currículo para o endereço de e-mail: currí[email protected] .

Nos próximos dias 03 e 04 de maio, a Top realizará um mutirão de contratação. A seleção será realizada na faculdade América, das 8h às 18h. Para participar, basta comparecer ao local levando o currículo e a carteira de trabalho.