Partilha, fé e superação em corrida no primeiro dia da Festa da Penha 2024

A manhã do primeiro dia da Festa da Penha 2024 começou com muito fôlego, fé e superação. Durante a 11ª Corrida da Penha, realizada na manhã deste domingo de Páscoa (31). Mais de 2,5 mil atletas percorreram 7 quilômetros entre a Praça dos Ciclistas, em Itaparica, e o Parque da Prainha.

Os atletas passaram pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Gil Veloso, Rua Castelo Branco, Rua Antônio Ataíde e, por fim, chegaram à Prainha. Para o frei Felipe Carretta, que participou das entregas de medalhas, o momento foi de partilha de vida e encontros de fé e de amor.

“Foi um momento muito bonito de confraternização, partilha de vida, encontros de fé e de amor. Tudo isso estava presente na corrida hoje, Domingo de Páscoa. Muito mais do que um campeonato de quem chega primeiro, todos estavam no intuito de praticar exercício físico num ambiente familiar. Então começar o primeiro dia da Festa da Penha assim já traz esse sentimento para toda a programação da Festa. Um encontro de fé, amor, superação de desafios, não somente na corrida, mas conseguimos integrar isso na nossa vida também. Que Nossa Senhora da Penha esteja com todos os atletas e todos os devotos”, disse o frei.

Foram 4 categorias: masculino, feminino, PCD masculino e PCD feminino. O primeiro colocado na categoria masculino foi Gilberto Silvestre Lopes (Tempo líquido 00:21:08); no feminino Amanda Aparecida de Oliveira (Tempo líquido 00:23:58); no PCD masculino Franklin Rodrigues dos Anjos (Tempo líquido 00:29:39); e PCD feminino Mariah Braga Diniz (Tempo líquido 00:37:04).

A Festa da Penha começa neste domingo de Páscoa, dia 31, e vai até dia 8 de abril. Ela está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.

Confira os primeiros colocados em cada categoria:

Masculino:

1º Gilberto Silvestre Lopes (Tempo líquido 00:21:08)

2º Alequessandro Paula da Silva (Tempo líquido 00:21:28)

3º Valerio de Souza Fabiano (Tempo líquido 00:21:41)

4º Jonilson Pinto Prates (Tempo líquido 00:21:50)

5º Leonardo Alves dos Santos (Tempo líquido 00:22:11)

Feminino:

1º Amanda Aparecida de Oliveira (Tempo líquido 00:23:58)

2º Larissa Marcelle Moreira Quintão (Tempo líquido 00:24:59)

3º Mirlene da Silva dos Santos (Tempo líquido 00:25:06)

4º Helena Pereira da Anunciação (Tempo líquido 00:27:23)

5º Priscila Machado Moraes (Tempo líquido 00:27:34)

PCD – Masculino:

1º Franklin Rodrigues dos Anjos (Tempo líquido 00:29:39)

2º Eliezer Quirino Ignacio (Tempo líquido 00:29:58)

3º João Pedro Lucena Carvalho de Almeida (Tempo líquido 00:30:56)

4º Romulo Pompermayer Meriguete (Tempo líquido 00:31:03)

5º Rodrigo Martins Pereira (Tempo líquido 00:33:06)

PCD – Feminino:

1º Mariah Braga Diniz (Tempo líquido 00:37:04)

2º Taciani Tamanini (Tempo líquido 00:37:26)

3º Isadora Viana Martinelli (Tempo líquido 00:40:57)

4º Marta Gonçalves (Tempo líquido 00:42:52)

5º Giovana Real Ramos (Tempo líquido 00:50:13)